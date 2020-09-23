Пассажиры старше 60 лет смогут оформить билеты в купе со скидкой 40%

Такую акцию «РЖД» ввели в преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечают 1 октября. Билеты можно приобрести на поезда отправлением с 1 октября по 24 декабря 2020 года.

Скидка будет применяться к стоимости билета без учёта услуг и платы за постельное бельё. Оформить проездные документы пожилые люди смогут в кассах дальнего следования, на сайте и в приложении «РЖД».