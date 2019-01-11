ПАТЭС «Академик Ломоносов» - «гадкий утёнок» по версии Международной профсоюзной и профессиональной ассоциации

Во Всемирной паутине опубликовали список самых некрасивых судов. Антирейтинг подготовила Международная профсоюзная и профессиональная ассоциация, представляющая интересы моряков.

В списке оказалось и судно из России. Международные специалисты оказались не в восторге от внешнего вида первой в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов».

Сейчас «Ломоносов» проходит испытания на базе «Атомфлота» в Мурманске, позже он будет отбуксирован в порт Певек на Чукотке.

В контексте назначения высокотехнологичного объекта, включение его в рейтинг судов, выглядит по меньшей мере забавно. В конечном итоге, для плавучей АЭС куда важнее выполняемые функции и безопасность, а не внешняя красота.