Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушёл на карантин после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус

Об этом он сообщил в поздравительном послании настоятелю и братии Троице-Сергиевой лавры по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция», — цитирует патриарха пресс-служба церкви.

Он отметил, что посчитал невозможным подвергать окружающих опасности заражения. В начале апреля РПЦ решила проверить всех послушников московских монастырей на коронавирус. Позже организация сообщила о выявлении коронавируса у 18 клириков Москвы.