Патриотический эшелон «Сила в правде» прибыл в Мурманск; состоялся автопробег, посвящённый десятилетию ЧВК «Вагнер»; открылась выставка «Игры разума» сотрудника Росгвардии – короткая рабочая неделя была богата на события

«Молодёжный движ по-семейному» прошёл в Кандалакше. На фестиваль приехали 17 делегаций из разных уголков России, чтобы ярко и продуктивно провести майские праздники.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Ирина Горбатенко, руководитель клуба осознанных путешествий «Soltravel», эксперт Фонда ЮНЭКО; Александр Жигулин, основатель компании «ЭкоСистемаСервис»; Инга Косович, фудблогер.

2 мая в Мурманск на несколько часов прибыл патриотический эшелон «Сила в правде». Это была семидесятая остановка поезда…

Сначала глава региона, а потом и следственный комитет отреагировали на весьма нелестные слова блогера, который приехал погостить в Мурманскую область, но начал нелестно отзываться о достопримечательностях региона, многие из которых посвящены подвигу защитников Заполярья.

Автопробег, посвящённый десятилетию ЧВК «Вагнер», состоялся в Мурманске. Полсотни человек, ранее служивших в этом подразделении, их родные и близкие приняли в нём участие. Они почтили память бойцов, которые не вернулись из боя и напомнили всем о том, что ЧВК по-прежнему существует и никуда исчезать не планирует.

На службе важна как военная, так и спортивная подготовка. Военнослужащие Северного флота завершили хоккейный сезон 2023/2024.

В Мурманске проходит региональный этап фестиваля робототехники. Юные инженеры продемонстрируют свои таланты, а самые лучшие отправятся защищать свои проекты в Санкт-Петербург.

Мурманский завод по переработке вторсырья «ЭкоСистемаСервис» распахнул свои двери для желающих сдать макулатуру и пластик. В благодарность за экологичное поведение для участников акции «Сдай мусор спаси природу!» провели экскурсию и рассказали о секретах переработки вторсырья.

65 экземпляров сёмги без соответствующей документации о её происхождении обнаружили на борту частного вертолёта в Умбе специалисты регионального УФСБ. Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Сотрудниками Управления ФСБ России Мурманской области пресечена противоправная деятельности неустановленных лиц, осуществивших незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов Российской Федерации и причинивших тем самым особо крупный ущерб в размере более 800 тысяч рублей». По информации правоохранителей, неустановленные лица, находясь на территории Терского района и прилегающей акватории Кандалакшского залива Белого моря, не имея соответствующих разрешений на добычу рыбы, осуществили её незаконный вылов. В настоящее время ведутся следственные действия, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Мурманске состоялся дебют художника Олега Смирнова. Чем удивила выставка «Игры разума» сотрудника Росгвардии, расскажут мои коллеги.

Детско-юношеская библиотека Мурманска подвела итоги конкурса рукописной книги. Литературные труды юных северян оценивало компетентное жюри.

«Молодёжный движ по-семейному» прошёл в Кандалакше. На фестиваль приехали 17 делегаций из разных уголков России, чтобы ярко и продуктивно провести майские праздники.