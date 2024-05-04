В День Победы в Мурманске изменяются маршруты и время движения общественного транспортаВ преддверии Дня Победы в Мурманске вводятся ограничения движения автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.05.24 20:30

Патриотический эшелон «Сила в правде» прибыл в Мурманск; состоялся автопробег, посвящённый десятилетию ЧВК «Вагнер»; открылась выставка «Игры разума» сотрудника Росгвардии – короткая рабочая неделя была богата на события

«Молодёжный движ по-семейному» прошёл в Кандалакше. На фестиваль приехали 17 делегаций из разных уголков России, чтобы ярко и продуктивно провести майские праздники.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Ирина Горбатенко, руководитель клуба осознанных путешествий «Soltravel», эксперт Фонда ЮНЭКО; Александр Жигулин, основатель компании «ЭкоСистемаСервис»; Инга Косович, фудблогер.

2 мая в Мурманск на несколько часов прибыл патриотический эшелон «Сила в правде». Это была семидесятая остановка поезда…

Сначала глава региона, а потом и следственный комитет отреагировали на весьма нелестные слова блогера, который приехал погостить в Мурманскую область, но начал нелестно отзываться о достопримечательностях региона, многие из которых посвящены подвигу защитников Заполярья.

Автопробег, посвящённый десятилетию ЧВК «Вагнер», состоялся в Мурманске. Полсотни человек, ранее служивших в этом подразделении, их родные и близкие приняли в нём участие. Они почтили память бойцов, которые не вернулись из боя и напомнили всем о том, что ЧВК по-прежнему существует и никуда исчезать не планирует.

На службе важна как военная, так и спортивная подготовка. Военнослужащие Северного флота завершили хоккейный сезон 2023/2024.

В Мурманске проходит региональный этап фестиваля робототехники. Юные инженеры продемонстрируют свои таланты, а самые лучшие отправятся защищать свои проекты в Санкт-Петербург.

Мурманский завод по переработке вторсырья «ЭкоСистемаСервис» распахнул свои двери для желающих сдать макулатуру и пластик. В благодарность за экологичное поведение для участников акции «Сдай мусор спаси природу!» провели экскурсию и рассказали о секретах переработки вторсырья.

65 экземпляров сёмги без соответствующей документации о её происхождении обнаружили на борту частного вертолёта в Умбе специалисты регионального УФСБ. Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Сотрудниками Управления ФСБ России Мурманской области пресечена противоправная деятельности неустановленных лиц, осуществивших незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов Российской Федерации и причинивших тем самым особо крупный ущерб в размере более 800 тысяч рублей». По информации правоохранителей, неустановленные лица, находясь на территории Терского района и прилегающей акватории Кандалакшского залива Белого моря, не имея соответствующих разрешений на добычу рыбы, осуществили её незаконный вылов. В настоящее время ведутся следственные действия, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Мурманске состоялся дебют художника Олега Смирнова. Чем удивила выставка «Игры разума» сотрудника Росгвардии, расскажут мои коллеги.

Детско-юношеская библиотека Мурманска подвела итоги конкурса рукописной книги. Литературные труды юных северян оценивало компетентное жюри.

«Молодёжный движ по-семейному» прошёл в Кандалакше. На фестиваль приехали 17 делегаций из разных уголков России, чтобы ярко и продуктивно провести майские праздники.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зумеры на рынке труда: как новое поколение меняет устоявшуюся действительность
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
-Правовая консультация (18+)Вступили в силу новые ограничения для коллекторов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:30«Перчатка Авроры». Художественный фильм, серия 3-4 (12+)02:05«Медленное ТВ-Камин».05:10«Переводчик». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Как простому рабочему человеку найти работу онлайн и сколько можно заработать на удалёнке?-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 36 копеек, евро теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовятся к вводу модернизированного комплекса противоаварийной автоматики на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 6 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика