Павел Глоба посетил Мурманск и представил новый роман

Астролог, чье имя знакомо далеко за пределами России, тот, кто смог спрогнозировать гибель Президента Польши в авиакатастрофе и события на Украине. Павел Глоба посетил Мурманск и представил заполярному читателю свой новый роман.

Что такое Лермонтовский цикл и как он связан с переломными моментами в жизни России и Великой отечественной войной. Именно об этом в своем новом романе пишет астролог с мировым именем Павел Глоба. Автор приехал в Заполярную столицу презентовать произведение - роман в двух томах «Юбилей Демона». Главный герой книги - астролог Андрей Успенский, которому предстоит разгадать тайну загадочного убийства.

Павел Глоба, астролог: «Он расшифровывает преступления, которые так или иначе связаны с жизнью и смертью, особенно со смертью Михаила Юрьевича Лермонтова. Великого русского поэта, который, как у нас утверждается, был убит на дуэли, но как выясняется, была не дуэль, а подлое убийство, у которого есть свои выгодополучатели, и после этого, после смерти вся наша страна теперь живет в Лермонтовском цикле».

Лермонтовский цикл это 14 и 41 год каждого столетия, даты смерти и рождения поэта. Вспомнить, что происходило в России в эти годы не сложно. Однако, астрология, по словам Глобы, не связана с мистикой и ясновидением. Это точная наука, требующая больших математических знаний.

Сергей Згазинский, астролог: «Было очень интересно, с чем это связано, как это связано. И, конечно, каждый приезд Павла Павловича в Мурманск нас радует, можно пообщаться, обменяться новостями, посмотреть, какие у него творческие планы и просто вот так вот повидаться».

Встретиться с Павлом Глобой мечтают и начинающие астрологи, те, которые только познают древнюю науку. Как подсчитало зарубежное агентство, прогнозы Глобы сбываются в 85 процентах случаев. Внушительно даже для скептика. Это именно тот уровень, к которому стремится каждый, встающий на путь изучения астрологии.

Ксения Мавлютова: «Сегодня такая незабываемая встреча, Пал Палыч Глоба приехал к нам в город и для нас как для начинающих астрологов, интересно познакомиться со светилом лично, потому что мы все его книжки перечитали. Читаем, слушаем, а тут встреча воочию, очень интересно, очень здорово».

Ирина Матвеева: «Книги я читала очень разные у Павла Павловича, у него очень интересные древние знания, именно арийские, именно зороастризм, очень глубокие, интересные».

Еще до начала встречи с астрологом все места в кафе были забиты, люди, проходящие мимо, останавливались и ждали. Книги Павла Глобы читают и люди далекие от астрологии, незнающие циклов движения Сатурна. У автора есть свой секрет, чтобы понять, интересна ли новинка, он садится и читает ее вслух. Если слушатели не уснули и спрашивают про продолжение, значит, рассказ удался.

Павел Глоба, астролог: «Я не писатель, я больше читатель. И для меня лично самой главной задачей - чтобы они интересно читались, и чтобы в них было все то, что в нашей жизни есть: и романтика, и героизм, и любовь, и преступления, и раскрытие преступлений, и добро побеждает зло всегда».

Завершилась встреча автограф-сессией и розыгрышем ценных призов. О том, почему сейчас невозможно сделать прогнозы на будущее Мурманской области, как движение Сатурна может повлиять на развитие страны, почему астролог стал не въездной в Украину, и как Павел Глоба предсказал гибель президента Польши - об этом мы расскажем в эфире программы «Проще Говоря» в четверг 4 октября.