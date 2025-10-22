Павел Родионов и Ирина Бондаренко: «Значимый взрослый»

Это инициатива общественного объединения «Движение Первых» при поддержке Минпросвещения РФ и «Росмолодёжи». Проект направлен на то, чтобы дать подросткам не просто опеку, а искреннюю поддержку и личный

В России, в том числе и в Мурманской области, стартовал очень важный проект «Значимый взрослый».

Это инициатива общественного объединения «Движение Первых» при поддержке Минпросвещения РФ и «Росмолодёжи». Проект направлен на то, чтобы дать подросткам не просто опеку, а искреннюю поддержку и личный

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ирина Бондаренко, наставник «Движения Первых», советник директора по воспитанию Мурманского индустриального колледжа, и Павел Родионов, координатор реализации федеральных и региональных проектов «Движения Первых» Мурманской области, рассказывают молодым северянам о том, им поверить в себя и найти свой путь в жизни.