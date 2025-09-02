ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.25 19:30

Павел Самусенко, пловец и чемпион многих российских и международных соревнований, вернулся в Мурманск, чтобы встретиться с руководством своего университета

Для молодого спортсмена очень важны не только медали, но и образование.

Недавно студент Мурманского арктического университета Павел Самусенко завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Год назад он стал чемпионом мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Многочисленные высокие награды для заполярного спортсмена - большие шаги на пути к участию в Олимпиаде.

Павел Самусенко, серебряный призёр Чемпионата мира по водным видам спорта, студент МАУ: «Очень приятно, что у нас такая дружная область. И кого не встречаю, все знают. Мне очень приятно, что есть такая поддержка от области и конкретных лиц, в частности».

В стенах родного университета уроженец Полярных Зорь Павел бывает не часто. В принципе, и как на родной земле. Всё время у него отнимают тренировки и соревнования в России и за границей. Но про учёбу он не забывает. В этом году Павел перешёл на третий курс. Преподаватели гордятся студентом и стараются помогать ему в учёбе, по мере необходимости.

Мария Князева, и.о. ректора МАУ: «За диплом мы отвечаем уже. И каждый выданный диплом – наша зона ответственности. И потом эти ребята к нам приходят тренерами, работают с детьми. И мы несём такую же зону ответственности. Требования мы не снижаем, но возможно, чуть больше ждём, когда справится с нагрузкой, выполнит задание. Я благодарю наш коллектив, который ценит таких ребят, делает всё, чтобы у них всё сложилось».

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Очень хорошо, что МАУ гибок и с понимаем относиться к тому, как важно представлять не только нашу область, но и страну на самых высоких уровнях. И показывать высокие результаты. Мы сегодня проговорили, что весь учебный процесс мы будем совместно координировать, тренер тоже будет контролировать процесс. Чтобы диплом был и не просто на бумаге, а действительно Павел стал специалистом, который в дальнейшем будет работать в отрасли спорта».

Достижения Павла – гордость всего региона. Ведь молодой человек настоящий спортивный талант. Сейчас в Мурманской области у него запланированы различные встречи и мастер-классы. Он признаётся, что на соревнованиях и занятиях не волнуется, а вот перед камерами – очень сильно. Но статус уже обязывает учиться и этому мастерству.

Павел Самусенко, серебряный чемпион мира по водным видам спорта, студент МАУ: «Стоять перед телекамерами, большим количеством людей намного нервозней, чем выступать. Я уже говорил, что много тысяч раз выступал, для меня всё это уже обыденность. А такая активность в новинку. Стараюсь потихоньку вливаться в эту сферу».

У Павла большие спортивные планы и цели, но о самом главном он не забывает – семья и родной север. Здесь всегда им гордятся и ждут с новыми победами.

