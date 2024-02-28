День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.24 12:00
Павел Туник и Евгений Петунин: и снова о пожарной безопасности
Зима заканчивается, на улице стало теплей… Впрочем, пожары не выбирают времён года, хотя статистика от этого и зависит. ЧП может произойти в любой день любого времени года.
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор на очень важную тему «Как уберечь себя и своё имущество от огня». Гости студии - старший дознаватель отдела надзорной деятельной и профилактической работы (ОНДиПР) Кольского и Печенгского районов Павел Туник и старший дознаватель отделения административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы (ОАПиД УНПР) Евгений Петунин подробно расскажут о том, как прививать детям правила пожарной безопасности, можно ли оставлять включенными сушилки для обуви и увлажнитель воздуха и для чего нужен пожарный.
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