Паводковая ситуация в дачном товариществе «Кильдинский» нормализуется

Серьёзный паводок, который принёс много волнений и огорчений местным жителям, отступает.

С начала паводка уровень воды в дачном товариществе снизился на 38 см . За прошедшие сутки освободились от разлива последние 10 домов и 15 приусадебных участков.

Представители администрации Кольского района, городского поселения Кильдинстрой и специалисты регионального МЧС вновь осмотрели всю территорию. По итогу, было принято решение снять режим чрезвычайной ситуации. Однако, работа Главного управления по приёму заявлений от граждан, пострадавших в результате происшествия продолжается.