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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.25 19:30

Паводок, однако! Весна пришла, колодцы в городе открыты

Тёплая погода в Мурманской области наступила, хоть и ожидаемо, но резко, поэтому рекордное количество снега, выпавшее в этом году, превратилось в тонны воды. Кто-то уже успел подготовиться к паводку, а кто-то пользуется хитрыми методами, что приводит не только к засорению дренажных колодцев, но и к остановке работы канализаций в многоквартирных домах.

В Мурманскую область пришла весна, а вместе с ней и огромное количество талых вод, с большим объёмом которых управляющие компании справляются по-разному. Возле дома №75 по улице Александра Невского - пример из раздела «вредные советы». Здесь, вместо того чтобы прочистить дренажную систему, а обслуживают территорию сотрудники УК «Юни дом», неизвестные просто открыли колодец канализации.

Михаил Загнибородов, начальник цеха ЦВКС ГОУП «Водоканал»: «По данному адресу у нас используется вместо ливнёвки канализация бытовая. Выехав на данное место, мы установили, что наши колодцы открыты, поставлены подпорки в виде палок, все ливневые воды вместе с песком попадают в канализацию. Это пагубно влияет на саму канализацию, в итоге мы её пробиваем. Страдает, в первую очередь, население».

Такой стиль организации водооттока может не только засорить придомовую канализацию, но и привести к травмам, если человек наступит на открытый колодец.

Михаил Загнибородов, начальник цеха ЦВКС ГОУП «Водоканал»: «Люки открываются бесконтрольно. Они не контролируются во время открытия и, не дай Бог, туда кто-то может провалиться. А за это, получается, если кто-то провалится, отвечает водоканал? Ответственность наша, наши объекты, мы отвечаем за них, да. Поэтому выезжаем, осматриваем, но к каждому колодцу поставить человека мы не можем».

- Это некая подстава от управляющей компании?

- Абсолютно верно, да.

– Были уже какие-то прецеденты, что кто-то провалился в колодец?

– Слава Богу, в наши колодцы - водоканальные о прецедентах нам не известно, но заявки поступают, даже есть видео в соцсетях. Проваливаются, выезжаем, устанавливаем, принимаем первичные меры к ограждениям и сообщаем владельцам данных сетей.

Мы обратили внимание на дренажи, каналы и люки, которые предусмотрены для водоотведения в этом дворе. Радоваться здесь нечему: ливневые лотки закиданы мусором, а сам колодец по крышку забит песком.

Нам удалось связались с УК, в которой ситуацию прокомментировали просто: устранить проблему своими силами они не могут, ждут большого благоустройства территории. А крышку колодца мог открыть кто угодно.

Представитель компании УК «Юни дом»:

- Людям надо как-то ходить, вот они и поднимают.

Мы решили узнать у жителей этого и близлежащих домов, довольны ли они работой «Юни дома».

- Я здесь живу пятый десяток лет и у нас она хронически. Мы уже к ней, можно сказать, привыкли.

– Что-то делает управляющая компания?

– А я этого не знаю.

– То есть, ничего не меняется?

– Не меняется. Вообще она у нас всегда. Я даже удивлюсь, если её не будет.

- Я так понимаю, что проблема здесь 10-летиями вот эта?

– Да, это очень давно, наверное, в этом году как-то особенно ощущается. То ли ямы стали глубже, как-то вот так получается.

– Как она ощущается особенно? Чем отличается этот год от того?

– Сказать сложно. Воды у нас вообще всегда много, потому что дом так расположен, что постоянно сток идёт к подъезду, особенно в первый.

– Вы здесь радом где-то работаете?

– Да, я убираю вон там.

– И ни один год здесь эта ситуация, я правильно понимаю?

– Да, как дожди пойдут, то здесь всё заливает. Там дома, тоже колодцы. Как поступила на работу, то колодцы там - прямо от угла детского садика открытые. Как поступила, так он и открытый до сих пор. Открытые и на 83-ем - торец, тоже открытые. Вот этот бетонный круг стоит, а железной крышки нет.

– Никто туда не падает, не спотыкается?

– Они ждут, когда кто-нибудь туда упадёт, особенно ребёнок. Ждут.

Сотрудники ответственных УК готовятся к паводку заранее, ещё с марта, соответственно нормативам, прочищают дренажи и колодцы.

Галина Сидорова, генеральный директор ГК «Севжилсервис»: «Коллеги наши идут по лёгкому пути - открывают колодец канализационный. А это приводит, к сожалению, только к одному – засоряются канализационные колодцы и страдают от этого опять же наши жильцы, только уже с запахом канализации. Так делать, конечно, нельзя. Надо вовремя очищать ливневую и дренажную системы своих домов, всё спроектировано, спроектировано давно, все схемы есть. Собственно, так надо делать».

Несмотря на то, что одни управляющие компании выполняют свои задачи по водоотведению, картина в городе создаётся нерадостная: большинство жителей вынуждены сами возводить ограждения, чтобы вода не текла в подъезды или смотреть под ноги, чтобы не провалиться в открытые люки.

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