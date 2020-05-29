Паводок в Мурманске блокировал работу крупных предприятий

Аномальный паводок, продолжает подтапливать коммерческие предприятия и участок дороги в Ленинском округе областного центра. Всему виной разлив реки Роста, которая вышла из берегов из-за резкого потепления и таяния снега.

В Мурманске, как и предсказывали синоптики, продолжается паводок. Теплая погода, установившаяся в регионе, спровоцировала обильное таяние снега. Талые воды с сопок устремились в реку Роста, которая частично протекает через канал, проходящий под дорожным полотном. Пропускная способность коллекторов гидросооружения не выдержала мощный поток, на территории промзоны образовалось озеро. В течение трёх суток уровень воды возле складских помещений на улице Домостроительной достиг метрового уровня.

Под воду медленно уходят грузовики, складские и подсобные помещения, рефрижераторы компании, которая специализируется на изготовлении колбасных и мясных изделий. Предприятию уже пришлось остановить работу, а значит, покупателям на время придётся забыть о пельменях и блинчиках мурманского производства. Некоторые сотрудники отпущены по домам, а тем кто остался, приходится добираться до офиса на вспомогательных плавсредствах - лодки курсируют, как маршрутки.

Антон Казинов, генеральный директор компании: «С сотрудниками у нас все будет в порядке, мы своих сотрудников не бросаем на произвол судьбы. Сейчас завод на Траловой работает, здесь тоже много сотрудников. Надеюсь, что мы будем возвращаться к жизни, мы пытаемся сделать это своими силами и с каждым днём будем возвращать к работе».

Река Роста добралась и до делового центра на улице Промышленной, в котором расположены офисы крупнейших предприятий и организаций. На месте, где когда-то был аккуратный газон, теперь бурлящее течение. Первые этажи затоплены полностью. Арендодатели, которые работают здесь не первое десятилетие, предполагают, что быстро такой паводок не закончится, и готовятся к самому неблагоприятному прогнозу.

Сергей Голубев, директор коммерческой организации: «Я не берусь оценивать, кто виноват, раз уж так случилось. Не знаю, что говорить людям. Некоторым из-за убытков придётся закрыть свой бизнес».

Игорь Комиссаров, собственник делового центра: «Нам как-то придётся решать вопросы с арендаторами, регулировать убытки, обращаться в суды, к собственнику. Мы понимаем, что эта река принадлежит федералам в лице Министерства природных ресурсов».

В Мурманске в связи с подтоплением создана противопаводкая комиссия, её задача сделать так, чтобы затопления на территории муниципалитета не повторялись.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В этом году будет заключён контракт по проектированию дноублубения и расширения русла реки. Это мои предположения, их определит проектант».

Напомним, что проверка Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры показала, что причиной наводнения стало несвоевременное проведение противопаводковых мероприятий на гидротехническом сооружении реки Роста. В адрес Министерства природных ресурсов внесено представление.