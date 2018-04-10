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День за днём с «Арктик-ТВ»10.04.18 19:30

Пчёлы против мёда, или Как театральные деятели противодействуют реконструкции Театрального бульвара

Дизайн-проект реконструкции Театрального бульвара 18 марта поддержало большинство жителей города Мурманска. Но вот после утверждения плана его реконструкции и рейтингового голосования инициативная группа художников и театральных деятелей Мурманска неожиданно  высказалась против таких перемен.

Напомним, 18 марта во время выборов Президента Российской Федерации, горожане опускали в урну и бюллетени в поддержку 19 дизайн-проектов, которые планируется реализовывать в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с которыми можно было познакомиться и на многочисленных площадках в интернете, и в экспозициях, организованных в Мурманске. После подведения итогов одним из лидеров голосования стал и дизайн-проект реконструкции Театрального бульвара, который по планам скоро обновиться и станет более привлекательным для отдыхающих.

«Арктик-ТВ» провело интернет-опрос, в котором более 60 процентов участников высказались за представленную идею обновления бульвара. Внешний вид сквера оценили почётные жители города. Бывший мэр города Мурманска Владимир Горячкин, который в 80-х годах прошлого века занимался реконструкцией этого исторического сквера, посчитал, что  уникальное место заслуживает такого преображения.

Но не все жители города оказались готовы к таким переменам. Инициативная группа художников и актеров областного центра написала письмо в адрес руководителя организации «Мурманские городские парки и скверы». В нём они резко раскритиковали утвержденный проект.

- Хотелось бы  увидеть представителей инициативной группы, тем более, что нам обещали альтернативный проект, - говорит Юрий Рохманийко, и.о. директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Прошли три недели, его до сих пор нет. О чём мы можем говорить?

Инициативная группа выразила сомнения и по поводу профессионализма  и уровня образования авторов и разработчиков проекта, хотя его готовил главный архитектор, опытный специалист Александр Якимчук, который спроектировал и  Рябиновую аллею, и Сквер пограничников, и Детский городок на Семёновском озере. Сейчас архитектор находится в некотором недоумении от происходящей шумихи вокруг его работ.

- Мы этого не ожидали, потому что работа нам нравится,  - говорит Александр Якимчук, главный архитектор ООО «Экостройпроект». - Мы считаем, что работа у нас получилось удачной.

Для депутата областной Думы Максима Белова судьба центрального парка  также небезразлична. Всё свое детство он провёл в нём, а его бабушка и дедушка до сих пор живут в доме на Театральном бульваре. «У меня возникает логичный вопрос, когда объявлялись конкурсы этих работ,  почему театральное сообщество не объединилось с профессиональными урбанистами и архитекторами, почему они не дали своё видение картины, - говорит Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы. - У нас, как всегда, большая очередь критиковать, чуть поменьше предлагать, а участвовать, практически нет никого».

Инициативные горожане призывают и других следить за жизнью города и проявлять активность в его общественной жизни. Только диалог между всеми участниками даёт положительный результат. Главное, чтобы претензии и пожелания высказывались конструктивные, а не постфактум.

 

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