Печальная статистика по коронавирусу растёт, ограничения вводятся опять

Частота движения автобусов и продажа масок – меры, пока не повлиявшие на статистику заболеваемости коронавирусом, которая снова подросла.

За сутки в области выявлено 165 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего инфицированных в Мурманске (+67), Оленегорске (+21) и Апатитах (+20). 4 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом

С сегодняшнего дня действуют ограничения, введённые губернатором в тестов режиме на де недели. Прежде всего, возвращается отмененный ранее режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Все кафе и рестораны будут работать до 23 часов.

С полном перечнем мер можно ознакомиться в советующем проставлении правительства региона.