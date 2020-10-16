День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.20 19:30
Печальная статистика по коронавирусу растёт, ограничения вводятся опять
Частота движения автобусов и продажа масок – меры, пока не повлиявшие на статистику заболеваемости коронавирусом, которая снова подросла.
За сутки в области выявлено 165 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего инфицированных в Мурманске (+67), Оленегорске (+21) и Апатитах (+20). 4 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом
С сегодняшнего дня действуют ограничения, введённые губернатором в тестов режиме на де недели. Прежде всего, возвращается отмененный ранее режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Все кафе и рестораны будут работать до 23 часов.
С полном перечнем мер можно ознакомиться в советующем проставлении правительства региона.
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
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Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
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