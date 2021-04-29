Печенгские пограничники провели день открытых дверей для школьников

В преддверье 76-й годовщины Великой Победы сотрудники Пограничного управления ФСБ в посёлке Печенга провели для ребят показательные выступления со служебной собакой и продемонстрировали действия по поиску и задержанию условных нарушителей государственной границы.

Школьникам рассказали о памятных датах и событиях, традициях пограничников Заполярья.

После интересной экскурсии в ведомственном музее учащихся угостили солдатской кашей из полевой кухни.