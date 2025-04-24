Педагог из Североморска стала лучшим учителем Мурманской области в 2025 году

Учитель русского языка и литературы Оксана Ловинецкая забрала главный приз конкурса – премию в 300 тысяч рублей.

В конкурсе «Учитель года – 2025» приняли участие 23 педагога из 16 муниципалитетов Мурманской области. Призёрами регионального этапа стали Екатерина Валиева из посёлка Варзуга, учитель биологии и химии, Надежда Потеряшная, учитель истории и обществознания гимназии №1 из Полярных Зорь, учитель математики и физики Мурмашинской школы №1 Надежда Слюсарь. Победителем в номинации «Дебют» стала Юлия Почалова из Полярного, она учитель биологии и химии школы №1 имени Погодина.

Каждый из победителей и призёров конкурса получат премии до 300 тысяч рублей, а победитель в номинации «Дебют» – 50 тысяч рублей.

Отметим, что недавно на итоговом заседании коллегии Минпросвещения России отметили, что Мурманская область вошла в число 25-ти субъектов Российской Федерации с высоким уровнем качества общего образования.