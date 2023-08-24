Педагог, журналист, писатель, сценарист Лада Карицкая: о съёмке фильма о волшебной рыбке

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» говорим о кино. А ещё и о литературе.

В июне наша гостья Лада Карицкая завершила обучение во Всероссийской сценарной мастерской «Кино и литература». Курсы организовал «Продюсерский центр «Северный характер». Они проходили сначала онлайн, потом очно в Мурманске. По двум сценариям, которые написали участники мастерской, уже в сентябре в нашей области снимут короткометражные фильмы. Один из сценариев-победителей написала Лада.

О чём будет фильм? Где Лада черпает материал для своих произведений? И готова ли к работе с режиссёром? На эти и другие вопросы Лада Карицкая, педагог, журналист, писатель, сценарист сегодня отвечает в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».