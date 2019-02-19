Педагогам рассказали об «ангелах мести» и кибертравле

Как справиться с «нападками» в социальных сетях? Почему ответная агрессия - это не решение проблемы? Финалист конкурса управленцев Илья Костунов рассказал будущим педагогам о том, как помочь ребёнку, который стал жертвой кибертравли.

У студентов Мурманского педагогического колледжа много дисциплин: нужно освоить основы риторики, педагогики и психологии. Но в этот раз к привычным лекциям добавилась ещё одна - неординарная. Финалист конкурса «Лидеры России» Илья Костунов побеседовал с будущими педагогами о кибертравле, или, другими словами, преследовании в интернете.

«Каждый третий ребёнок, по данным регионального уполномоченного по правам ребёнка, подвергался или подвергается кибертравле в интернете, - приводит статистику Илья Костунов, финалист конкурса «Лидеры России». - К сожалению, этой проблеме не уделяется достаточного внимания. В рамках своего социального проекта я провёл вебинар совместно с проектом «Меж. Нац. Акселератор». Мы вещали через интернет на 25 городов».

По словам лектора, травля в интернете зачастую связана с межнациональными отношениями и проявляется по-разному: от едких комментариев до оскорбительных видеороликов. По мнению Ильи Костунова, чтобы справиться с проблемой, школьникам необходима поддержка взрослых.

«Я бы хотел, чтобы педагоги владели технологиями снятия конфликта не только в школе от классической травли, но и в интернете, потому что кибертравля опаснее, чем даже школьная, она преследует жертву 24 часа в сутки, - убеждён Илья Костунов, финалист конкурса «Лидеры России».

Специалист говорит и об «ангелах мести». Так называют себя те пользователи социальных сетей, которые объединяются против агрессора и начинают его оскорблять и высмеивать, следят за его активностью в интернете. Илья Костунов считает, что отвечать агрессией на агрессию неправильно, это не только не решает проблему, но и может привести к печальным последствиям.