Педагоги большого ЗАТО в День учителя не остались без поздравлений

Например, в Гимназии Полярного прошло чествование учителей.

В этом году учитель истории гимназии города Полярного празднует свой маленький педагогический юбилей – 15 лет работы в школе. Леонид Гуляев и сам когда-то получал знания в стенах учреждения, теперь в статусе наставника и преподавателя рассказывает о вождях, захватчиках, дворцовых переворотах и революциях любознательным школьникам. Первый свой день на рабочем месте помнит, как вчерашний.

Леонид Гуляев, учитель истории МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Первые ощущения, конечно, радость от встречи с молодёжью. И напряжение, определенное, от важности знаний, которые ты передаёшь следующему поколению».

15 лет для педагога - стаж небольшой, но, уверена руководитель гимназии, показательный. Татьяна Ивановна, которая и сама продолжила педагогическую династию, труд учителя считает неоценимым.

Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Всем без исключения коллегам, прежде всего, низкий поклон! За то, что они в такое непростое время остаются в этой профессии. Учитель – эта та профессия, без которой не обходится ни один человек. Это самая сложная в мире профессия».

В День учителя, по традиции, педагогам вручили грамоты и благодарности от регионального Министерства образования, Управления образования муниципалитета и гимназии.