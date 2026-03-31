1 апреля стартует приём заявок на ежегодный областной конкурс «Предприниматель года»
Педагоги дополнительного образования Мурманской области приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Насыщенная 5-дневная программа – это время новых возможностей и открытий для специалистов всех возрастов.

41 участник - каждый со своей историей и уникальным опытом. И педагоги не останавливаются на достигнутом, они уверенно и стремительно продолжают покорять вершины познаний в профессиональной деятельности. Например, Игорь Соснин в этом сезоне вошёл в число членов жюри, а в 2024 году стал абсолютным победителем конкурса. Признаётся, на участие смотрел как на точку роста – слабые стороны выявлять и работать, сильные – укреплять. В судействе будет обращать внимание на два важных критерия.

Игорь Соснин, педагог дополнительного образования Дворца творчества «Юниор» г. Новосибирск, победитель Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»: «Для меня два основных критерия – это профессионализм и искренность. Очень многие хотят казаться, а не быть. Показать то методическое наполнение, которое они через себя не пропустили. Это гиблый ход. Надо показать себя. Если вы здесь, то в конкурсе нет случайных людей, если вы дошли до того, чтобы участвовать в финале регионального этапа, значит 100% вам есть, что показать. Покажите себя, свою искренность и профессиональную наполненность. Я думаю, что у вас всё получится».

Быть честными с собой и с детьми – и правда, одно из самых главных качеств, которым должен обладать каждый педагог. Ольга Глебова работает с особенными мальчиками и девочками. Их открытость пришлась женщине по душе, с каждым из учеников она старается говорить на одном языке - музыкальном. В конкурсе Ольга принимает участие впервые.

Ольга Глебова, музыкальный руководитель Детского сада №30 г. Мончегорск: «Моя цель – научить детей слушать, слышать и понимать красоту вокруг себя, потому что музыка – это путь к здоровью и гармоничному развитию ребёнка».

Для одних участников конкурс «Сердце отдаю детям» становится дебютным, но есть и те, кого педагогическое состязание привлекает уже не первый раз. Для Михаила Маргаритова это ежегодная возможность подчерпнуть новые истины, которые обязательно принесут обильные плоды в работе с юными учениками.

Михаил Маргаритов, педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Хибины» г. Кировск: «Взаимное понимание – это, в первую очередь, опыт, который мы нарабатываем. Бывают разные детки, разные состояния у них, разные желания, но всегда приводим к одному знаменателю и пробуем вести их вперед».

Возраст участников от 21 года до 60 лет. И в первую очередь, для педагогов это не соперничество, а поле для роста, в том числе, через общение друг с другом.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Этот конкурс отличается тем, что 30% здесь мужчины, что очень важно. Наши педагоги активно принимают участие в данном конкурсе, проявляют себя, у них хорошая команда поддержки из своих же коллег и самое главное из ребят, ребят, которым каждый день они отдают своё сердце, свою душу».

На Всероссийском уровне Мурманскую область представят победители и призёры регионального конкурса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
