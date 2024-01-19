Педагоги и наставники проекта «Билет в будущее» подвели итоги прошедшего года и наметили планы на новый

Проект «Билет в будущее» объединяет школьников, педагогов и родителей с целью заинтересовать детей в профессиях, востребованных в Кольском Заполярье. Для этого используют интерактивные квесты, экскурсии на предприятия и тренинги. Каждый год к программе присоединяется всё больше педагогов. В прошлом году, например, в проекте участвовали более 300 наставников.

Площадкой для дискуссии стал Мурманский строительный колледж имени Момота.

Проект «Билет в будущее» объединяет школьников, педагогов и родителей с целью заинтересовать детей в профессиях, востребованных в Кольском Заполярье. Для этого используют интерактивные квесты, экскурсии на предприятия и тренинги. Каждый год к программе присоединяется всё больше педагогов. В прошлом году, например, в проекте участвовали более 300 наставников.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Для того, чтобы ребёнку успешно построить свою карьеру, в том числе, в регионе, в Арктической зоне, в нашей стране - на это нацелен проект «Билет в будущее».

Дети уже с шестого класса могут выбирать интересные для них направления и определять свою будущую профессию. В прошлом году к поиску дела всей жизни присоединились около 8 тысяч школьников. А чтобы привлечь к проекту учеников из труднодоступных населённых пунктов применяют дистанционные системы. Заинтересованы в инициативе и компании нашего региона.

Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа имени Момота: «Существенным прогрессом в прошлом году стало активное участие предприятий. Предприятий очень много, есть промышленные, есть больницы - в зависимости от того, какие профессии мы предлагаем. В рамках проекта были организованы экскурсии. Их количество будет нарастать».

Только такой подход может гарантировать вовлечение ребят в процесс обучения, а после окончания вузов или сузов и работы. Кроме этого, наблюдая за производством, школьники могут убедится в стабильности, гарантированном трудоустройстве, высоком доходе.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Они должны, если мы берём школы, ориентировать на поступление в колледжи и вузы на востребованные специальности, для того чтобы работать на тех предприятиях, которые находятся, в том числе, непосредственно в нашем регионе».

На подведении итогов вручили награды наиболее отличившимся предприятиям и организациям, которые помогали школьникам в выборе их будущей профессии.