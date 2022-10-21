Педагоги и школьники Мурманской области откроют классику заново

Более 150 конкурсантов из 85 регионов России создали 300 аудиокниг в жанре короткой прозы. В состав коллекции вошли классические произведения всеми любимых авторов.

Фонд «Живая классика» совместно с Российской государственной библиотекой и мобильным приложением Национальной электронной библиотеки «Свет» запустили совместный проект по озвучке самых востребованных произведений школьной программы участниками и призёрами конкурса чтецов «Живая классика».

Более 150 конкурсантов из 85 регионов России создали 300 аудиокниг в жанре короткой прозы. В состав коллекции вошли классические произведения всеми любимых авторов.

В открытом доступе аудиокниги появились в октябре, сначала в веб-версии приложения, а затем и в самом приложении «НЭБ Свет». Цифровой сервис решает проблему свободного доступа к «золотой» коллекции книг по школьной программе, внеклассному чтению и современным научно-популярным изданиям.