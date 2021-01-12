Педагоги Мурманской области вошли в число победителей и призёров всероссийского конкурса «Вектор 2020»

Конкурс, организованный Минпросвещения России, собрал более 250 педагогов из 47 регионов страны. Его главная цель – совершенствование методик работы с одаренными детьми. В числе победителей и призёров проекта семь представителей Мурманской области. Их работы вошли в сборник лучших образовательных программ и моделей индивидуальных учебных планов для школьников, делающих успехи в учёбе.