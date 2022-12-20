Педагоги снежногорской школы стали обладателями диплома «Родительское признание»

Что значит быть признанным учителем? Коллективом, детьми, а главное, родителями. Ответ теперь знают педагоги снежногорской школы, ставшие обладателями диплома профессионально-общественной инициативы «Родительское признание».

Почти тридцать лет Людмила Курышова посвятила преподаванию. Повторять правила русского языка и прививать любовь к литературе школьникам с пятого по 11 классы стало для педагога неотъемлемой частью жизни. А вот её профессиональные качества, неоценимый опыт в данной сфере и работу с детьми по достоинству оценили родители – Людмила Владимировна получила диплом номинанта инициативы «Родительское признание».

Людмила Курышова, учитель русского языка и литературы школы №266, г. Снежногорск: «Родительское признание – одно из самых важных. Дети всегда рядом, детскую любовь ты чувствуешь всегда, а с родителями бывает очень сложно. И когда такая награда от родителей – это ещё одна ступенька в работе, это то, ради чего работаешь, при всех проблемах, ты на своём месте».

Молодой учитель иностранного языка Ольга Николаевна уверена, что вклад в награду внесли, конечно, и сами ученики. Ведь только они могут оценить ежедневную подготовку к урокам и уровень полученных от преподавателя знаний.

Ольга Митрофанова, учитель английского языка школы №266, г. Снежногорск: «Ты понимаешь для себя, что все твои силы не зря, есть отдача, хочется трудиться больше для детей».

Педагоги признаются, что даже не догадывались, что родительские комитеты выдвинут их кандидатуры в качестве соискателей Всероссийской профессионально-общественной инициативы. В истории школы такие награды учителя получают впервые.

Зинаида Румянцева, директор школы №266, г. Снежногорск: «Здесь особенно приятно, что родительская общественность оценила работу наших учителей. Мы очень признательны. Будем стараться, чтобы таких номинантов в нашей школе было больше».