Педагоги Заполярья вместе готовятся дать старт новому учебному году

Перед традиционным августовским педагогическим совещанием в ЗАТО Александровск совместно с представителями мурманского Института развития образования обсудили национальный проект. Подобные встречи в течение двух дней пройдут в областном центре и других муниципалитетах региона.

У педагогов подготовка к новому учебному году начинается задолго до первого сентября. Аккумулировать свой рабочий потенциал учителя и воспитатели предпочитают совместными усилиями – на традиционных августовских совещаниях.

«Эти два дня, 27 августа мы работаем на площадках ЗАТО Александровск и Мурманска, а 28 августа - все руководители встречаются в «Лапландии», - отметила Оксана Малахова, ректор Института развития образования (г. Мурманск). - Главная цель – обсудить вопросы национального проекта «Образование».

Этот нацпроект - своего рода стратегия перемен в системе образования Мурманской области. Впрочем, изменения в данной сфере происходят почти ежегодно. Дошкольное воспитание уже официально признано общим образовательным элементом, в детских садах изучают естественные и точные науки, причём зачастую с использованием современных техник и технологий.

«Сегодняшняя встреча – это действенный инструмент развития дошкольного образования, который позволит всем нам проанализировать проделанную работу, сделать выводы и подвести итоги работе не только в нашем ЗАТО, но и во всей области», - отметил в своём выступлении: Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск.

После общего совещания во Дворце культуры Снежногорска обмен опытом продолжился непосредственно в детских садах большого ЗАТО, где александровские воспитатели смогли рассказать и наглядно показать коллегам направления своей деятельности.