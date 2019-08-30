Педагоги ЗАТО Александровск уверенно ведут детей в будущее

Педагоги большого ЗАТО настроились на рабочий лад традиционным августовским совещанием. В программе встречи - общие вопросы, обмен опытом, новые методики в системе обучения.

В ЗАТО Александровск почти 2000 педагогов. Это и школьные учителя, и воспитатели в детских садах, и педагоги дополнительного образования. Это люди, для которых сентябрьские линейки и последние звонки бесконечно важны.

Площадкой для большого августовского совещания педагогов в этом году стала Гимназия Полярного. И неспроста – город воинской славы отмечает свой 120-летний юбилей. А само образовательное учреждение считается одним из самых престижных в большом ЗАТО.

«Образование должно готовить конкурентоспособного ученика, - считает Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный. - И мы приступаем в нынешнем учебном году к новому проекту. Мы получили грант за этот проект, который называется «Старт в науку». Он направлен на то, чтобы каждый ребёнок смог раскрыть себя, свои таланты».

Благодаря гранту школа планирует открыть и оснастить техническую лабораторию и всерьёз заняться начальной подготовкой техников и инженеров.

Помимо основной учёбы каждый ребёнок чем-то увлечён ещё: спортом, музыкой, творчеством или волонтёрством. Им на помощь приходят учреждения дополнительного образования. Например, одному и них – Центру дополнительного образования города Полярного в этом году исполняется 15 лет. Накопленного за это время опыта педагогам с лихвой хватает, чтобы внедрять в свои образовательные программы инновационные разработки и новые методики. В этом году два коллектива получили статус образцовых. Но самое главное в работе педагога – это дети, которым можно передать свои знания.

«Я, как куратор волонтерской деятельности, представила наши совместные работы с ЦДОД, - проводит презентацию Екатерина Береснева, педагог организатор Центра дополнительного образования, г. Полярный. – с которыми можно ознакомиться».

Не секрет, что за 3Д технологиями будущее. Уже сейчас с помощью принтера можно создать протезы и даже органы человеческого тела, детали машин, обувь и одежду. Даже школьник способен с помощью 3Д ручки изобрести что-то своё: простое или необычное. Главное,включить воображение.

Десятилетие детства для ЗАТО Александровск открывает новые горизонты – вместе с уровнем образования повышается компетентность и значимость педагога. А это значит, что александровские школьники, если и не станут великими учёными или IT-специалистами, то непременно обеспечат себе достойное будущее.