«Педагогические надежды» - 106 человек принимают участие в городском конкурсе

В городском конкурсе «Ступеньки мастерства» в этом году принимает участие и Надежда Богданова, молодой педагог, она четыре года работает воспитателем в детском саду. По словам девушки, эта профессия не такая простая, как может показаться на первый взгляд.

Надежда Богданова, воспитатель детского сада № 119 города Мурманска: «Именно на нас смотрят, что мы даём детям. Дети показывают свои знания в дальнейшем, что в детском саду, что в школе и в институте. Наверное, это сложная работа, непростая. Но при этом очень нужная, без неё совершенно никуда».

За конкурсную неделю участники раскроют оригинальные идеи в воспитании детей, поделятся педагогическими находками. Также проведут открытые уроки, классные часы и побывают на мастер-классах.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Сегодня нужен совершенно новый учитель с новыми подходами. И это учитель является ключевой фигурой, которая непосредственно участвует в изменении методических приёмов, методов, способов преподавания. Потому что инновационные технологии уже пришли в школу».

В этом году в конкурсах «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и в фестивале «Педагогические надежды» принимают участие 106 человек. Они будут делиться своим опытом и увидят, как работают их коллеги. Имена лучших педагогов Мурманска 2020 года станут известны 5 марта. Финал состоится во Дворце культуры имени С.М. Кирова.