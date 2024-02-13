«Педагогические надежды» - фестиваль молодых учителей стартовал в Мурманске в 16-й раз

Профессию учителя часто называют не работой, а призванием. Часть правды в том есть - не каждый справится с нагрузками, возлагаемыми на педагогов, работающих с детьми. Однако, доказательством, что эта сфера очень интересна, становится фестиваль «Педагогические надежды», в котором с каждым годом всё больше участников.

«Педагогические надежды» - фестиваль молодых учителей, который проводится в Мурманске в 16 раз. В этом году организаторы отмечают небывалое число участников - 48 педагогов из разных общеобразовательных учреждений нашего города.

Надежда Демьянченко, директор Городского информационно-методического центра работников образования: «Это не только и не столько конкурсное мероприятие, сколько мероприятие, направленное на повышение квалификации молодых педагогов, на командообразование. Всё для того, чтобы они стали частью нашей команды мурманского образования, мурманских педагогов».

Для многих учителей этот опыт участия в фестивале первый. Во время события они поделятся своими наработками, а также узнают, как преподают их коллеги. Ведь в современном вечно меняющемся мире уже не так просто удержать внимание детей.

Ирина Токманенко, учитель русского языка и литературы гимназии №2 г. Мурманска: «Наверное, самое главное, это заинтересовать через разговоры, через объяснение. Не просто: вот так должно быть, а почему так должно быть? Чтобы у детей была мотивация задавать вопросы, интересоваться. Не просто потреблять знания, а анализировать, применять на практике».

Учителя представят свои творческие и профессиональные идеи в 8 номинациях. Всех участников «Педагогических надежд» жду три испытания: самопрезентация, открытый урок и самоанализ урока.

Валерия Маркитан, учитель русского языка и литературы гимназии №1 г. Мурманска: «Конечно, я бы хотела получить новые знакомства, приобрести опыт. Я думаю, что подготовка открытого урока занимает больше времени. Ты углубляешься в тему, чтобы продемонстрировать её наиболее ярко».

Завершаться конкурс 19 февраля на турбазе «Парус», где учителей ждут спортивные состязания и мастер-классы. А торжественное подведение итогов состоится 5 марта, где всех участников фестиваля наградят дипломами и призами.