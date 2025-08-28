Педагогический совет сотрудников мурманских школ искусств состоялся в Детской театральной школе

На встрече подвели итоги прошлого года, а также наметили планы на будущий школьный период.

Педсовет учителей мурманских школ искусств стал уже традиционным в столице Заполярья. В этот раз на встрече отметили рост числа желающих записаться на обучение, а также поговорили об уровне образования, который дают школы.

Елена Крынжина, председатель комитета по Культуре администрации города Мурманска: «Город Мурманск, как регион, который может являться примером для своих коллег в других регионах. Это очень приятно, потому что у нас есть традиции и в академическом образовании, у нас есть традиции в педагогической консолидации, в развитии и работе методических объединений. У нас, несомненно, есть большая творческая результативность, у нас высокая поступаемость».

Как было отмечено, многие выпускники мурманских школ искусств, театральных студий и коллективов дополнительного образования зачастую поступают в творческие вузы золотой пятёрки. Опытом, как северянам удаётся выращивать таланты, поделился преподаватель изо Детской театральной школы города Мурманска Олег Истомин.

Олег Истомин, заведующий отделением и преподаватель изо Детской театральной школы г. Мурманска: «Потому что все педагоги здесь живут не ради зарплаты, а ради творческой идеи. У нас действительно семья. И дети, которые приходят сюда, они чувствуют, что это семья, они здесь живут. И это не в переносном смысле, а в самом прямом смысле - живут. Живут не только жизнью, идеями, творчеством, а воплощают эти творческие замыслы потом при поступлении».

Чтобы тенденция высокой заинтересованности детей в дополнительном образовании сохранялась в Мурманске и проводят такие советы. Кроме того, это повод ещё раз поблагодарить педагогов за их работу.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Огромное спасибо всем. Хочу выразить огромную вам благодарность за ваш труд. Педагог - это профессия от Бога, очень важная и нужная профессия. А вы, педагоги дополнительного образования и те, кто работает с нашими детьми, раскрываете таланты у маленьких детей. Ваши тёплые и добрые руки – это начало творческого большого жизненного их пути».

Кружки и секции помимо прямой пользы позволяют ещё и занять ребёнка после школьных уроков, силы на озорные и необдуманные, а порой, и откровенно вредные поступки, у чада вряд ли останутся.