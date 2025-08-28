20 сентября в Мурманске пройдёт городской молодёжный форум «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее»Региональный Росреестр ответит на вопросы мурманчан в МАХ-приёмной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.25 19:30

Педагогический совет сотрудников мурманских школ искусств состоялся в Детской театральной школе

На встрече подвели итоги прошлого года, а также наметили планы на будущий школьный период.

Педсовет учителей мурманских школ искусств стал уже традиционным в столице Заполярья. В этот раз на встрече отметили рост числа желающих записаться на обучение, а также поговорили об уровне образования, который дают школы.

Елена Крынжина, председатель комитета по Культуре администрации города Мурманска: «Город Мурманск, как регион, который может являться примером для своих коллег в других регионах. Это очень приятно, потому что у нас есть традиции и в академическом образовании, у нас есть традиции в педагогической консолидации, в развитии и работе методических объединений. У нас, несомненно, есть большая творческая результативность, у нас высокая поступаемость».

Как было отмечено, многие выпускники мурманских школ искусств, театральных студий и коллективов дополнительного образования зачастую поступают в творческие вузы золотой пятёрки. Опытом, как северянам удаётся выращивать таланты, поделился преподаватель изо Детской театральной школы города Мурманска Олег Истомин.

Олег Истомин, заведующий отделением и преподаватель изо Детской театральной школы г. Мурманска: «Потому что все педагоги здесь живут не ради зарплаты, а ради творческой идеи. У нас действительно семья. И дети, которые приходят сюда, они чувствуют, что это семья, они здесь живут. И это не в переносном смысле, а в самом прямом смысле - живут. Живут не только жизнью, идеями, творчеством, а воплощают эти творческие замыслы потом при поступлении».

Чтобы тенденция высокой заинтересованности детей в дополнительном образовании сохранялась в Мурманске и проводят такие советы. Кроме того, это повод ещё раз поблагодарить педагогов за их работу.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Огромное спасибо всем. Хочу выразить огромную вам благодарность за ваш труд. Педагог - это профессия от Бога, очень важная и нужная профессия. А вы, педагоги дополнительного образования и те, кто работает с нашими детьми, раскрываете таланты у маленьких детей. Ваши тёплые и добрые руки – это начало творческого большого жизненного их пути».

Кружки и секции помимо прямой пользы позволяют ещё и занять ребёнка после школьных уроков, силы на озорные и необдуманные, а порой, и откровенно вредные поступки, у чада вряд ли останутся.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый восьмой фрилансер в Мурманской области планирует вернуться в найм-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 15 копеек, а евро вырос почти 15 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»