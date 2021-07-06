Пекло! В регионе объявлен пятый класс пожарной опасности

В связи с этим в регионе объявлен пятый класс пожарной опасности В Мурманской области уже несколько дней стоит жаркая погода. Максимальная температура воздуха достигает +32 градусов. В связи с этим в регионе объявлен пятый класс пожарной опасности.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует соблюдать предельную осторожность и внимательно следить за своим самочувствием.

Нужно проветривать помещения, по возможности дополнительно включать вентиляторы или кондиционеры. В такую погоду одевайтесь в светлую воздухопроницаемую одежду, на улице обязательно пользуйтесь головным убором и избегайте перегрева тела. Находясь на солнце, закрывайте кожу, а не оголяйтесь. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте алкогольные напитки, это приведёт к обезвоживанию организма. Однако простую воду пейте, как можно больше. Следует ограничить поездки в транспорте днём. Лучше передвигаться утром или вечером, когда не так жарко.

Евгений Сытенков, начальник отдела мониторинга моделирования и организации привентивных мероприятий ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области: «Главное управление МЧС по Мурманской области рекомендует жителям и гостям города воздержаться от посещения лесных массивов и водоёмов. На открытых участках воды соблюдать правила личной безопасности».

Помните, что купание в водоёмах на Кольском полуострове запрещено. Если после длительного нахождения на берегу, вы внезапно нырнёте в воду, перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Особенно это относится к людям пожилого возраста. Не ходите в лес и не разводите там огонь. При обнаружении пожара или задымления обеспечьте собственную безопасность и незамедлительно сообщите информацию о возгорании в лесу по телефону 112.