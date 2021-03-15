Пели, гуляли, бока наедали

Масленичная неделя завершилась в минувшее воскресенье. Телеканал «Арктик-ТВ» совместно с партнерами «Радио Рекорд» и «Регион 51» не остались в стороне от народных гуляний. Журналисты устроили на площади Пять Углов весёлый праздник для горожан.

Пролетела масленичная неделя. Сотрудники «Арктик-ТВ» вместе с северянами провожали зиму. Хороводы, подвижные игры и традиционные русские забавы - все это наш телеканал организовал на улице Воровского совместно с партнерами «Радио Рекорд» и «Регион 51».

Вера Скоробогатая, маркетолог телеканала «Арктик-ТВ»: «Самые активные получили от нас подарки от наших партнёров: «Рекома», «Бородач», «Пальтишки беретики», «Сушимэн». И от нашей теклекомпании – «Арктик-ТВ».

Наши ведущие передавали горячие приветы прямо из сердца города. «Открытая студия» вещала из павильона, расположенного на ярмарке «На севере – Весна!».

Масленичная неделя делится на две части. С понедельника по среду отмечают Узкую Масленицу», а с четверга начинается Широкая Масленица. Поэтому даже те, кто особенно следит за фигурой, не могут отказать себе в удовольствии съесть блин-другой.

Последний день праздничной недели - это Прощеное воскресенье.

Пожалуй, в этом году самая гуманная Масленица - сжигать чучело не стали. Завершились народные гуляние эффектным фаершоу возле ледяной фигуры символизирующий весенний праздник.