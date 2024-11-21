Пенсии работающих и неработающих россиян повысят с 1 января 2025 года

Об этом со ссылкой на члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщает «Лента.ру».

Так, пенсии с января повысят на 7,3 процента. Индексация коснётся и работающих, и неработающих пенсионеров. Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля будущего года.

А с 1 апреля на 14,75 процента будет увеличена социальная пенсия.