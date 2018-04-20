Пенсионерка решила подрабатывать на продаже суррогатного алкоголя

В Кандалакше сотрудники полиции задержали пенсионерку, подозреваемую в продаже суррогатного алкоголя. Причём делать это представителям правопорядка пришлось дважды.

64-летнюю жительницу Мончегорска задержали за незаконное распространение суррогатного алкоголя. Полицейские установили, что эта жительница Кандалакши занимается продажей суррогатного алкоголя. Предприимчивую пенсионерку оперативники задержали во время реализации спиртных напитков.

- Согласно экспертному исследованию, жидкость содержала вредные для здоровья примеси, - комментирует Наталья Бравинова, референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - Сотрудники полиции возбудили административное производство за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Злоумышленница была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Но административное наказание женщину не остановило, нарушительница продолжила заниматься продажей контрафактного алкоголя. Оперативники установили за ней наблюдение, а позже снова задержали пенсионерку. Подозреваемая продавала суррогатный алкоголь в своей квартире. Изъятую канистру полицейские направили на исследование.

Материалы проверки полицейские передали в следственные органы.

- Следственным отделом по городу Кандалакша СУ СКРФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летней жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровью потребителя», - сообщила Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.