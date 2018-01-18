Пенсионерка украла у пенсионерки кошелёк

76-летняя жительница Росляково обратилась в полицию, сообщив стражам порядка о том, что в одном из магазинов микрорайона у неё украли кошелёк. Причём, вор попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по снятым кадрам, им оказалась ещё одна пенсионерка.

При выяснении обстоятельств на месте происшествия, сотрудники органов МВД почти сразу же отмели в сторону причастность к инциденту продавцов. Камера в магазине зафиксировала довольно курьёзный случай: посетительница павильона, воспользовавшись тем, что кошелёк лежал на прилавке без должного присмотра, забрала его себе, и даже успела проверить, есть ли внутри деньги. Причём, когда потерпевшая вернулась, разыскивая пропажу, злоумышленница ещё не успела скрыться. Она даже сделала вид, что пытается помочь женщине в поисках кошелька. Однако, задержать виновника по горячим следам не удалось, сейчас полицейские ведут розыск подозреваемой женщины.

Всем, кто узнал подозреваемую и может помочь следствию, можно обратиться в дежурную часть по телефону 02. Анонимность гарантируется.