Пенсионерка забрала и потратила деньги, оставленные забывчивым мурманчанином в банкомате

Теперь женщине грозит уголовная ответственность.

В дежурную часть обратился житель Мурманска, который в одном из банкоматов забыл 5 тысяч рублей. Молодой человек спустя некоторое время вернулся за средствами, но деньги уже кто-то забрал.

Изучив записи с камер, полицейские установили, что кюпюры присвоила пожилая женщина. Когда подозреваемую обнаружили, она пояснила, что деньги эти уже потратила на собственные нужды.

Ранее в правонарушениях она замечена не была, в отношении северянки возбуждено уголовное дело