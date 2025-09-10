«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
Пенсионерке Багире, которая любит лакмства, требуется хороший хозяин

Россияне, уходят на пенсию в 60-65 лет, но мало кто знает, что на заслуженный отдых можно уйти, отработав всего 8-9 лет, если вы немецкая овчарка.

Например, для Багиры, так зовут героиню нашего сюжета, ищут тёплый и уютный дом вместо служебного вольера.

Волевая и требовательная снаружи, но ласковая и нежная внутри – всё это про немецкую овчарку Багиру. Раньше она жила в служебном вольере, её тренировали на поиск взрывчатых веществ, а теперь отправляют на пенсию и ищут, нового заботливого хозяина.

Мария Волошенко, инспектор-кинолог МО МВД России по ЗАТО г. Североморск: «У собаки уже подошёл срок службы - 8 лет. По факту, собаке девятый год, её будут списывать уже, а мы ищем семью, где она может дожить свои золотые годы, потому что она здоровая, активная, хорошая, она тоже очень любит людей и хочет пожить».

Инспектор кинолог из Североморска Мария Волошенко рассказала, каким критериям должен соответствовать человек, решивший взять домой бывшую служебную собаку.

Мария Волошенко, инспектор-кинолог МО МВД России по ЗАТО г. Североморск: «Я узнаю семейное положение, спрашиваю документы, встречаемся. Если и меня устраивает, и их устраивает, то встречаемся, посмотрим собачку, они погуляют с ней, какой-то контакт наладят. А дальше они уже сами определятся. Собаки всегда будет хорошо, если к ней будут по-хорошему относиться. Любовь творит чудеса».

Багира очень требовательная, а также сильно ревнивая. Поэтому хозяин у неё должен быть соответствующий: во-первых, такой, который удержит, во-вторых, без других животных и маленьких детей, а в-третьих, способный уделять ей много внимания.

Мария Волошенко, инспектор-кинолог МО МВД России по ЗАТО г. Североморск: «Она попрошайка, как и большинство собак. Она очень добрая, она любит работать, любит за лакомство работать. За лакомство – всё, что хочешь сделает».

Совсем скоро Багира встретится с первым кандидатом на нового хозяина. И, если овчарка всё-таки уедет, то это вовсе не значит, что Мария не будет за ней следить. Инспектор-кинолог не первый раз отдаёт служебную собаку в добрые руки и за каждой из пенсионерок старается наблюдать.

 

