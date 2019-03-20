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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.19 19:30

Пенсионеры через интуитивное рисование подбирают «ключики» к внутренним эмоциям и переживаниям

Нарисовать картину и убрать эмоциональные барьеры - члены клуба старшего поколения познакомились с техникой правополушарного рисования.

Интуитивное или правополушарное рисование специалисты называют «ключиком» к внутренним эмоциям и переживаниям. Этот метод арт-терапии помогает избежать внутренней цензуры, убрать эмоциональные блоки  и взглянуть на мир и себя с другой стороны. Сегодня с этой техникой познакомились члены Городского клуба старшего поколения. Проект, реализуемый в столице Заполярья, позволяет пожилым мурманчанам больше общаться и получать новые знания.

«Приобщать людей к здоровому образу жизни, к спорту, здесь будет и домоводство, здесь будет и дизайн, здесь столько различных направлений и, действительно, люди старшего поколения могут прийти сюда в этот клуб и реализовать свои возможности, а самое главное пообщаться друг с другом, - говорит Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска.  - И понять, что они тоже востребованы и для города и для дальнейшей жизни и не нужно отчуждать себя».

Тема  занятия с профессиональным художником Анастасией Репиной – «Весенний букет». Участники встречи знакомились с секретами работы акварелью. Мурманчанин Владимир Аноховский старается посещать все занятия и встречи клуба. Говорит, что держать в руках график мероприятий и выбирать то, что тебе по душе, очень приятно.

Несмотря на то, что клуб открылся чуть больше месяца назад, в нём уже более 400 участников, которые могут посещать мастер-классы спортивные праздники, лекции. А в апреле у членов клуба появится возможность ещё раз влюбиться в Мурманск и оценить работу городских властей по ее благоустройству.

«Мы все видим, что город Мурманск преобразился, - отмечает Татьяна Печкарёва, председатель комитета по делам молодёжи администрации города Мурманска. -Но сегодня, и, к сожалению, не у всех есть возможность побывать вот в новых благоустроенных скверах, поэтому такую экскурсию для членов старшего поколения готовим».

Чтобы стать членом Городского  клуба старшего поколения, нужно обратиться в отдел по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округах и написать заявление. Каждый участник программы получает именную карту, подписанную главой администрации города Мурманска. 

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