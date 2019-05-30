Пенсионеры Мурманска рвутся на просторы Интернета

Пенсионеры из клуба «Стершее поколение» продолжают обучаться компьютерной грамотности. Занятия в интеллект-центре дают пожилым людям возможность не только стать продвинутым юзером, но и лишний раз встретиться с друзьями по клубу.

На сегодняшний день уже больше 1000 человек вступили в городской клуб старшего поколения. Участники объединения ведут активный образ жизни: посещают филармонию, выставки, музеи, часто бывают на экскурсиях. Уроки компьютерной грамотности тоже стали частью жизни клуба.

«Сегодня проходит очередное занятие клуба старшего поколения, члены его изучают основы компьютерной грамотности и роботу в сети Интернет, - рассказывает Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Эти навыки важны для всех жителей нашей страны, но особенно для людей этого поколения. Потому что здесь можно не только заплатить за коммунальные услуги и заказать талончик к врачу. А можно, самое главное, написать письмо, можно пообщаться со своими друзьями или родными из другого города».

Однако многие пенсионеры по части умения пользоваться компьютером уступают даже детям. И всё же под чутким руководством специалистов интеллект-центров даже самые опасливые находят в себе силы, переступают через страх и берут в руки мышку. Всего 2-3 занятия и пенсионеры уже в интернете уже чувствуют себя как рыба в воде.

Членами клуба старшего поколения могут стать все желающие мурманчане в возрасте от 55 лет. Для этого необходимо обратиться с заявление в отдел социальной поддержки Ленинского или Первомайского округов.