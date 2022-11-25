Пенсионеры стали главным объектом для мошенников

Пожилые люди зачастую становятся лёгкой наживкой и отдают свои сбережения до последней копейки преступникам. В очередной раз напомнить о безопасном обращении с банковскими картами и разговорах по телефону решили в комплексном центре соцобслуживания населения.

«Вашу карту пытаются взломать, переведите деньги на безопасные счета» или «Мама, дай денег я попал в беду», - это наиболее частые сценарии, которые слышат люди от телефонных мошенников. Особенно злоумышленники любят обманывать пожилых. Однако, не все бабушки одинаково наивны и доверчивы.

Антонина Безрукая, мурманчанка: «Много случаев было, прямо одолели. Я или блокирую, или выключаю телефон. Один раз чуть не попалась. В последний момент думаю: «Ой, не то делаю!». И всё, отключилась».

Такая осведомленность - навык необходимый. Но даже зная о способах обмана, человек может сам не заметить, как попался на удочку мошенника. Поэтому для пожилых людей и проводят такие профилактические встречи с представителями банков.

Мария Качерская, заведующая отделением Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения: «Данное мероприятие проходит активно. Пожилые люди задают интересующие их вопросы, рассказывают о ситуациях, которые случились у них. И получают важную и ценную информацию».

Но не только по телефону мошенники могут обмануть. Сотрудники Банка России настоятельно рекомендуют соблюдать бдительность и стоя у банкоматов.

Елена Гайдукова, главный экономист экономического отдела отделения Банка России в Мурманской области: «Бабушка мне рассказала, что у неё не было подключено смс-уведомление о снятии денежных средств. Когда она снимала деньги, сзади стоял молодой человек и снимал телефоном пин-код. Бабушка сняла часть пенсии и отошла от банкомата. Понятно, что молодой человек был с напарником. Тот задел у старушки сумку, естественно она падает, а злоумышленники завладели и картой, и пин-кодом».

Пока второй мошенник, изображая заботу, отвёл бабушку домой, первый снял с её карты деньги. Но узнала пенсионерка об этом поздно, так как смс о снятии не было подключено. Представители банков настоятельно рекомендуют прислушиваться к советам по безопасности. А в случае кражи, обращаться в отделения ваших финансовых организаций и в полицию.