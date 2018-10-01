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Пенсионная реформа сохранила льготы для северян

Пенсионная реформа сохранила льготы для жителей Крайнего Севера, об этом рассказал журналистам на пресс-конференции депутат Госдумы Алексей Веллер.

Тема пенсионной реформы долгое время оставалась наиболее обсуждаемой, но на прошлой неделе в третьем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста был окончательном принят Госдумой. Депутат парламента от Мурманской области Алексей Веллер прокомментировал изменения в законе, касающиеся жителей Заполярья.

Возраст выхода на пенсию для северян повысится на пять лет: для мужчин это 60 лет,  а для женщин – 55, отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы: «Уже звучали высказывания, что вообще отменяется льгота Крайнего Севера, поэтому ещё раз  сообщу, что льгота для людей, живущих и работающих на Крайнем Севере, остаётся такой же, какой она была. Пенсионный возраст наступает на  пять лет раньше,  чем пенсионный возраст на всей территории Российской Федерации», - заверил депутат.

Коренные малочисленные народы Севера будут выходить на пенсию в прежнем порядке в 55 лет - мужчины и в 50 лет - женщины соответственно. Для работников, занятых на вредных производствах и матерей, имеющих двух и более детей, льготы также останутся неизменными.

- Сегодня на Крайнем Севере женщина, родившая и воспитавшая двух и более детей, имеет право выхода на пенсию в 50 лет, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. -  Эта льгота сохранена. Это чтобы всем было понятно. Когда я вам рассказывал про четырёх, про трёх детей, то это касалось жителей по всей территории РФ.

Депутаты, члены правительства и эксперты сейчас продолжают работу над принятым законом, в котором со временем, возможно, будут внесены ещё некоторые поправки.

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