Пенсионная реформа сохранила льготы для северян

Пенсионная реформа сохранила льготы для жителей Крайнего Севера, об этом рассказал журналистам на пресс-конференции депутат Госдумы Алексей Веллер.

Тема пенсионной реформы долгое время оставалась наиболее обсуждаемой, но на прошлой неделе в третьем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста был окончательном принят Госдумой. Депутат парламента от Мурманской области Алексей Веллер прокомментировал изменения в законе, касающиеся жителей Заполярья.

Возраст выхода на пенсию для северян повысится на пять лет: для мужчин это 60 лет, а для женщин – 55, отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы: «Уже звучали высказывания, что вообще отменяется льгота Крайнего Севера, поэтому ещё раз сообщу, что льгота для людей, живущих и работающих на Крайнем Севере, остаётся такой же, какой она была. Пенсионный возраст наступает на пять лет раньше, чем пенсионный возраст на всей территории Российской Федерации», - заверил депутат.

Коренные малочисленные народы Севера будут выходить на пенсию в прежнем порядке в 55 лет - мужчины и в 50 лет - женщины соответственно. Для работников, занятых на вредных производствах и матерей, имеющих двух и более детей, льготы также останутся неизменными.

- Сегодня на Крайнем Севере женщина, родившая и воспитавшая двух и более детей, имеет право выхода на пенсию в 50 лет, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Эта льгота сохранена. Это чтобы всем было понятно. Когда я вам рассказывал про четырёх, про трёх детей, то это касалось жителей по всей территории РФ.

Депутаты, члены правительства и эксперты сейчас продолжают работу над принятым законом, в котором со временем, возможно, будут внесены ещё некоторые поправки.