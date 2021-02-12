День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.21 19:30
Пенсионный фонд берёт три месяца на перерасчёт пенсии
Выход на пенсию – дело тонкое, и многие до кона не понимают процесс индексаций и перерасчетов. Специалисты Пенсионного фонда пояснили этот принцип.
Как только пенсионер увольняется, с 1 числа следующего месяца ему должна прийти выплата с учётом индексации. А вот в полном объёме со всеми перерасчётами пенсия «прилетит» на банковскую карточку только спустя три месяца после увольнения. Но разницу между прежним и новым размером пенсии за это время фонд компенсирует.
Такая задержка связана с процессом обработки данных, полученных от работодателя.
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