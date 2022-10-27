Пенсионный фонд по Мурманской области компенсирует жителям региона стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»

Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. При положительном решении деньги перечисляют вместе с другими выплатами Пенсионного фонда. Например, на счёт в банке или почтовым переводом.

Новый сервис запущен на портале «Госуслуги».

Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. При положительном решении деньги перечисляют вместе с другими выплатами Пенсионного фонда. Например, на счёт в банке или почтовым переводом.

В прошлом году региональное отделение возместило расходы за проезд на отдых 29058 пенсионерам. Средний размер компенсации составил 11196 рублей, выплачивают её один раз в два года.

При подаче электронного заявления гражданину потребуются: фото или скан билетов; сведения о сумме расходов; справка о стоимости проезда по маршруту, если гражданин выбрал места более высокой категории стоимости. Деньги компенсируются в размере, не превышающем стоимость проезда в плацкартном вагоне.

Марина Гаврилычева, начальник Управления установления социальных выплат Отделения ПФР по Мурманской области: «Кроме того предусмотрена возможность компенсировать расходы при проезде автомобильным транспортом. Заявление подается в клиентскую службы ПФР или в многофункциональный центр».