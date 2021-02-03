Пенсионный фонд РФ знакомит с последними нововведениями

Ряд перемен анонсировали сотрудники отделения Пенсионного фонда России по Мурманской области. Во-первых, увеличилась сумма, которая ежемесячно выплачивается из материнского капитала российским семьям с невысоким доходом. Во-вторых, теперь владельцы электронных трудовых могут посмотреть свой трудовой стаж в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Сумма, которую ежемесячно из материнского капитала получают семьи с невысоким доходом, увеличилась. Теперь она составляет 17933 рубля. Также вырос и материнский капитал, который семьи получают за первого, второго и последующих детей. Кроме того, распорядиться деньгами теперь можно быстрее. Решение по заявлениям о распоряжении средствами маткапитала теперь принимается в течение 10 рабочих дней, а сами средства направляются в течении 5 дней с момента положительного решения.

Марина Гаврилычева, заместитель начальника отдела социальных выплат ОПФР по Мурманской области: «Напомним, что с прошлого года обращаться в пПнсионный фонд за выдачей сертификата не нужно. Пенсионный фонд ежедневно получает сведения из ЕГР ЗАГС, и, на основании имеющихся сведений, определяет право на материнский капитал матери и его размер. По результатам оформляется в электронном виде сертификат. И автоматически направляется в «Личный кабинет» мамы на сайте ПФР или на портале госуслуг».

Упростилась жизнь и у тех, кто всё-таки завёл себе электронную трудовую книжку. Теперь посмотреть свой трудовой стаж они могут из дома, в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда или на портале «Госуслуги».

Электронная выписка о трудовом стаже оформляется по запросу пользователя в виде PDF-документа и заверяется электронной подписью Пенсионного фонда. К слову, в Мурманской области электронную трудовую книжку завели себе уже более 22 тысячи человек.