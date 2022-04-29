Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд социальных пособий

Речь идёт о мерах поддержки, которые с начала 2022 года переданы фонду из органов социальной защиты населения.

Это пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.

Выплаты, которые приходят гражданам на банковские счета, перечисляются третьего числа каждого месяца. Поскольку в мае этот день выпадает на выходной, то граждане, которые выбрали такой способ получения средств, деньги получат уже сегодня.

Напомним, что существует два способа получения пособий – через банк или почту. Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят от графика выплат.