Пенсионный фонд России начал приём заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми

Приём заявлений на выплаты начался с 1-го июля. Новые ежемесячные пособия полагаются беременным, вставшим на учёт до 12 недельного срока, и семьям с детьми от 8 до 17 лет. В связи с новой поправкой в закон «О пособиях», семейные выплаты полагаются папам или мамам, воспитывающим ребёнка в одиночку, либо получающим алименты.

Однако для выплат есть свои критерии. Лица, претендующие на выплаты, в течение года не должны получать доход выше прожиточного минимума на каждого члена семьи. Также будет проводиться оценка имущества, к которому относятся находящиеся в собственности квартира, гараж, дом или автомобиль. Оценка будет осуществляться Пенсионным фондом посредством межведомственных запросов. Также будут изучаться критерий «нулевого дохода».

Александр Устинов, заместитель управляющего Отделением ПФР по Мурманской области: «В случае, если у трудоспособного члена семьи отсутствует доход за 12 месяцев, то в таком случае право на выплату также не предоставляется. Естественно, бывают в этой ситуации исключения, правительством предусмотрены определённые моменты, когда, например, член семьи нетрудоспособный, либо он состоит на учёте как безработный, ищущий работу. В таком случае, естественно, отсутствие доходов объяснимо и не является основанием в предоставлении выплаты».

Процесс подачи заявки максимально упрощён, необходимо только заполнить специальный бланк.

Александр Устинов, заместитель управляющего Отделением ПФР по Мурманской области: «Для того, чтобы обеспечить простоту подачи заявления, разработана определённая его форма. В ней не надо гражданину вспоминать там, или держать в уме все эти нюансы. В заявлении так называемый «чек-лист» проставлен, ему надо проставить галочки напротив определённых ситуаций, которые к нему относятся».

Выплаты неполным семьям составят 50% процентов от прожиточного минимума ребёнка, а по беременности – 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Также с 1 июля все регулярные социальные выплаты будут зачисляться на карту платёжной системы «Мир».