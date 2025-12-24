Перебои в работе Сети, которые наблюдались в Мурманской области из-за аварии на магистральной линии, устранены

Проблемы с интернетом, как выяснилось, были связаны с инцидентом, который произошёл на территории Республики Карелия. Авария случилась недалеко от станции Полярный Круг.

Повреждения основной и резервной линий связи произошли в двух местах на значительном расстоянии друг от друга. Специалисты «Ростелекома» озвучили и причины аварии: частная техника рыла землю без согласований на проведение работ.

В сложнейших погодных условиях четыре бригады Карельского и Мурманского филиалов восстановили линию. За час до полуночи интернет вернулся в дома северян.