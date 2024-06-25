Перед началом летних каникул региональные депутаты приняли важные социальные законы

В преддверии летнего отпускного периода депутаты Мурманской областной Думы в последний раз собрались вместе. После этого заседания они отправляются на летние каникулы. Но перед отдыхом, необходимо было решить и закрыть ряд важных вопросов.

На повестке дня 14 вопросов. Один из самых обсуждаемых – работа так называемых алкомаркетов и «наливаек». И вот, стало известно, что с 1 сентября только магазины с площадью не менее 250 кв метров смогут реализовывать алкогольную продукцию.

Ирина Просоленко, депутат Мурманской областной Думы: «Это касается только вновь открывающихся магазинов. Это не касается магазинов, которые сейчас функционируют и могут претендовать на продление лицензии. Это такой баланс бизнеса и населения, чтобы соблюсти все интересы».

Ограничения должны коснуться и псевдокафе в многоквартирных домах или как их в народе именуют «наливаек», в которых круглосуточно продают алкоголь.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Мы ограничиваем время продажи алкоголя в таких объектах общественного питания. Предлагаем ограничить с 23 часов до 10 утра. В ночное время алкоголь, даже в объектах общественного питания, реализовывать будет нельзя. За исключением ресторанов, которые имеют площадь обслуживания зала более 100 кв метров».

В Мурманской области теперь введут бессрочный статус для многодетных семей. Подтверждающим документом станет удостоверение единого образца. Напомним, многодетной семья считается при наличии трёх и более детей. Также будут установлены дополнительные меры поддержки.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Вводится к Дню знаний новая выплата. Она касается всех детей из многодетных семей. Будет установлена ежегодная выплата на каждого ребёнка в многодетной семье, неважно, в какой класс он идёт, без относительно уровня доходов многодетной семьи».

Также принят законопроект по зубопротезированию в Мурманской области. Напомним, согласно выдвинутой поправке, получить выплату на процедуру можно будет до начала работы.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Механизм будет разработан правительством Мурманской области. В категориях «Дети войны» смогут получать бесплатно зубопротезирование независимо от нуждаемости».

Подробно обо всех законопроектах мы расскажем совсем скоро в специальном репортаже. Не пропустите его в эфире телеканала «Арктик-ТВ».