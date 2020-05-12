Перед началом приёма призывников продезинфицировали помещения военного комиссариата флотской столицы

На Северном флоте перед началом приёма призывников продезинфицировали помещения военного комиссариата главной базы Северного флота. В этом году из Архангельской и Мурманской областей планируют привлечь около 2000 граждан.

Тотальной спецобработке перед началом приёма призывников подвергли все помещения, выделенные для работы врачей и членов призывной комиссии военного комиссариата флотской столицы.

Особое внимание было уделено контактным поверхностям – перилам, турникетам, входным дверям и дверным ручкам. Дезинфекцию выполнили военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Северного флота.

Для обеспечения работы призывных комиссий военные комиссариаты области получили более 34,5 тысячи медицинских масок, 3760 тест-систем и 38 бесконтактных термометров. Каждый посетитель военкомата обязан прибывать в средствах индивидуальной защиты и при входе обрабатывать руки дезинфицирующим раствором.