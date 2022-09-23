Перед началом учебного года первокурсников МАГУ вывели на День здоровья

День здоровья - традиционный праздник, который проходит по всей стране. Наш региона - не исключение. В Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов прошли соревнования для студентов Мурманского арктического государственного университета.

Под ритмы музыки стартовал День здоровья для студентов МАГУ. Несмотря на пасмурную погоду, ребята активно принимали участие во всех спортивных состязаниях. Участие в празднике приняли 12 команд от разных факультетов.

Наталья Ерохова, заведующая кафедрой физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ: «Для нас очень важно познакомиться с первокурсниками. Познакомить их с деятельностью нашей кафедры и увидеть самых лучших ребят, активных, чтобы привлечь их в дальнейшем к занятиям не только физической культуры, но и спортом».

Прыжки через длинную скакалку и эстафета – лишь часть программы соревнований. Остальные участники могли, например, проверить свои силы в гиревом спорте. Здесь преимущество на стороне опытных ребят, таких как Роман Кудринский. Парень 11 лет занимался акробатикой, а сейчас постигает профессию учителя начальных классов.

Роман Кудринский, студент 2 курса Мурманского педагогического колледжа: «Нужно больше практики. Посмотреть в Интернете, допустим, какие-то элементы, а дальше от практики у вас начнёт всё получаться».

Мозоли, возможно, будут и у девчонок, которые перетягивали канат. Крики болельщиков, азарт победы – атмосфера, которая царила на всём стадионе.

В соревнованиях участвовали не только спортсмены - любители, но и профессионалы. Родион учиться в наш университет приехал из Республики Беларусь

Родион Назаренко, студент 1 курса МАГУ: «Я кандидат в мастера спорта по современному пятиборью. Ездили на выездные соревнования, участвовал, занимал на республике третьи места в эстафете».

Один из спортсменов был удостоен чести поднимать Государственный флаг Российской Федерации в этот день.

Святослав Миносян, студент 2 курса МАГУ: «Я являюсь чемпионом Северо-Западного федерального округа. Многократный чемпион всероссийских и международных соревнований. Являюсь членом СЗФО по греко-римской борьбе».

В День здоровья была организована и площадка для игры в юкигассен. Этот северный вид спорта активно развивают в университете.

Дмитрий Замшев, руководитель проекта «Для тех, кто знает толк в снеге», МАГУ: «У нас есть своя команда, поэтому мы решили выйти с инициативой на День здоровья. Нас поддержали, сказали, что будут рады нас видеть. Поэтому мы здесь».

В этот день первокурсники МАГУ не только проверили свою физическую подготовку, но и выступая в командах, поработали над сплочением, что будет нелишним в начале студенческой жизни, уверены организаторы.