Перед Новым годом Мурманск заполонят ледяные мыши

Мурманск готовится встретить Новый год световой иллюминацией. В областном центре начался монтаж праздничной иллюминации и украшений. 200 световых конструкций украсят Мурманск зимой. Это и полюбившиеся северянам световые фонтаны, и эльфийские ели, которые установят в парках и скверах заполярной столицы, и новые, например, фигуры зверей, которые смонтируют вдоль проезжей части на проспекте Кольском.

«У мурманчан должен быть добрый семейный праздник, когда можно с детьми погулять по городу, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - К сожалению, мы при нашей загруженности не можем так организовать досуг, чтобы дети чаще были со своими родителями. Мне кажется, в этом смысле мы семьям должны помочь».

Перечислять все новогодние украшения Мурманска можно долго, но нельзя не сказать о главном – праздничной ели. Её установка уже началась и совсем скоро, 7 декабря, состоится церемония открытия главной городской ёлки.

«Каждый год у нас новая ёлочка, я имею в виду украшения. Но они не закупаются, они из наших, можно сказать, запасов, которые мы раньше закупали, - замечает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Если у нас в прошлом и позапрошлом году были с вами украшения созвучные со сказкой «Щелкунчик», то в этом у нас будет оформление из бус сделано. Ромбом выложим, будет красиво. Развесим цветные шары».

Стоит отметить, что городские власти уделяют особо внимание сохранению праздничного вида новогодних украшений и призывают северян быть сознательными и бережно относиться к иллюминации.

«Это действительно очень непростой труд, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Такая красота требует особого отношения. Я никогда эту цифру из памяти не вычеркиваю: у нас до 100 шаров, которые украшают проспект Ленина, пропадают в течение сезона с улиц. Естественно возникает вопрос, а зачем он вам? Он же не будет работать дома, потому что нужны особые условия подключения этой иллюминации».

Помимо световых конструкции и ёлок в конце декабря в Мурманске группа мастеров создаст ледовые фигуры. В этот раз они будут выполнены в виде фигурок известных мультяшных мышей из «Кота Леопольда», «Тома и Джерри» и «Микки Мауса» - символа 2020 года.