Перед Новым годом управляющие компании радую и веселят народ
В тихом районе Росляково последнюю неделю вечерняя жизнь кипит. Местная управляющая компания «Сияние Росляково» не только установила ёлки, но и организовала и провела четыре дворовых новогодних праздника, охватив при этом весь жилой район.
Жителей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, не забыв при этом и про подарки для детей. Такой подход тепло оценили жители Росляково, отметив, что эти мероприятия проходят впервые и выразили надежду, что праздник станет в будущем приятной традицией.
Но новогодняя атмосфера царит и на других улицах Мурманска. В Ленинском округе компания «Севжилсервис» также решила доставить праздничное настроение жителям. На улице Лобова, 11/2 в добавок к гирляндам также установили ёлку и устроили праздничное представление.
Александр Чернецов, заместитель директора УК «Севжилсервис» по связям с общественностью: «Сегодняшняя управляющая компания должна не только заниматься ремонтами, но и создавать уют во дворах, соответственно мы помимо гирлянд начали организовывать эти новогодние праздники».
Отметим, что сотрудники «Севжилсервиса» поздравили жителей не одного, а трёх микрорайонов. Прекрасный повод задуматься, что, несмотря на всю предновогоднюю суету, дедлайны и рабочие завалы, всегда есть место доброте и искренности. Юные мурманчане поделились своими впечатлениями от этого праздника.
- Девчонки, как вам праздник?
– Понравился!
– Кто к вам приходил в гости?
– Дед Мороз и Снегурочка!
- Мы праздновали наступающий Новый год.
– А чем занимались?
– Мы танцевали, делали хоровод.
- Расскажи, пожалуйста, почему ты пришла сюда вечером?
- Чтобы увидеть Деда Мороза.
– А почему ты решила, что тут будет Дед Мороз?
– Потому что здесь ёлочка и было много людей. Чтобы провести время интересно.
– Дед Мороз пришёл, вы чем занимались?
- Мы водили хоровод, делали змейку, потом играли. Он принёс мешок с подарками и подарил нам пряники.
- Что сегодня происходило здесь?
– Здесь был праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой.
- Ты почему пришла?
– Потому что я очень люблю праздники.