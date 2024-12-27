Перед Новым годом управляющие компании радую и веселят народ

Мурманская управляющая компания в этом году решила не ограничиваться яркими гирляндами на фасадах домов, а решила устроить праздник.

В тихом районе Росляково последнюю неделю вечерняя жизнь кипит. Местная управляющая компания «Сияние Росляково» не только установила ёлки, но и организовала и провела четыре дворовых новогодних праздника, охватив при этом весь жилой район.

Жителей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, не забыв при этом и про подарки для детей. Такой подход тепло оценили жители Росляково, отметив, что эти мероприятия проходят впервые и выразили надежду, что праздник станет в будущем приятной традицией.

Но новогодняя атмосфера царит и на других улицах Мурманска. В Ленинском округе компания «Севжилсервис» также решила доставить праздничное настроение жителям. На улице Лобова, 11/2 в добавок к гирляндам также установили ёлку и устроили праздничное представление.

Александр Чернецов, заместитель директора УК «Севжилсервис» по связям с общественностью: «Сегодняшняя управляющая компания должна не только заниматься ремонтами, но и создавать уют во дворах, соответственно мы помимо гирлянд начали организовывать эти новогодние праздники».

Отметим, что сотрудники «Севжилсервиса» поздравили жителей не одного, а трёх микрорайонов. Прекрасный повод задуматься, что, несмотря на всю предновогоднюю суету, дедлайны и рабочие завалы, всегда есть место доброте и искренности. Юные мурманчане поделились своими впечатлениями от этого праздника.

- Девчонки, как вам праздник?

– Понравился!

– Кто к вам приходил в гости?

– Дед Мороз и Снегурочка!

- Мы праздновали наступающий Новый год.

– А чем занимались?

– Мы танцевали, делали хоровод.

- Расскажи, пожалуйста, почему ты пришла сюда вечером?

- Чтобы увидеть Деда Мороза.

– А почему ты решила, что тут будет Дед Мороз?

– Потому что здесь ёлочка и было много людей. Чтобы провести время интересно.

– Дед Мороз пришёл, вы чем занимались?

- Мы водили хоровод, делали змейку, потом играли. Он принёс мешок с подарками и подарил нам пряники.

- Что сегодня происходило здесь?

– Здесь был праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Ты почему пришла?

– Потому что я очень люблю праздники.